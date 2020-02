Цо Керестурцом наисце потребне?

У звиту зоз новорочней схадзки Совиту месней заєднїци у Руским Керестуре читателє ,,Руского слова” мали нагоду пречитац цо у валалє поробене у 2019. року. У прешлим року у Керестуре платани драги, вичисцани ярки и окончовани други порядни отримованя, валал ище вєшенї оквицени за швета, купени половни огньогасни камион, после 15 рокох конєчно ришене зогриванє Спортскей гали и наявена вибудов фабрики води. Шицко спомнуте оценєне як добри резултат, алє чи наисце єст достаточно причини буц задовольни? Єст у валалє ище велї отворени комунални, инфраструктурни и други сущни проблеми на чиїм ришованю ше нє роби досц, лєбо нє пребера нїч.

Нєобходне же би у сотруднїцтве зоз гражданами Совит месней заєднїци обдумал програму ришованя отворених керестурских проблемох и преберал активносци же би ше у рамикох буджета Општини Кула и прейґ других жридлох у АП Войводини и у Републики Сербиї ришовали финансийни питаня як условиє за реализацию утвердзених проєктох. Нє досц лєм чекац на отрушинки хтори кулска управа, кед надума, да Керестуру. На таки способ Керестур осудзени на дальше препаданє и назадованє. Кед Совит месней заєднїци нє будзе на дїлу и у пракси орґан хтори заступа интереси Руского Керестура пред орґанами Општини, Покраїни и Републики и бори ше за нїх, алє ше справує як експозитура тих орґанох у Руским Керестуре котра задлужена за амортизованє нєзадовольства гражданох зоз стаґнацию и препаданьом, вец ше поставя питанє чи нам го треба.

Муши буц ясне же кед дахто у тей безпенєжносци сце пенєж гражданох трошиц на велеґрадски ошвиценя, корчолялїща, концерти рижних естрадних гвиздох влєце и вжиме на хтори ше троши милиони, най то роби на свой рахунок кед є на таке порихтани, а Керестур ма право и треба же би глєдал финансованє ришованя своїх проблемох и проєктох.

Найвекши проєкт пред хторим ше Руски Керестур находзи то вибудов канализациї. Предсидатель Републики нєдавно гварел же у Сербиї за 4 до 5 роки треба же би ше направело канализацию у шицких населєньох хтори ю нє маю. Фаховци гваря же док у Европи приключки на канализацию ма 84% жительох, а у Сербиї то лєм 55%. У другей половки держави, коло три милиони септични долїни на яки-таки способ заменюю канализацию. У Руским Керестуре на коло 2 200 обисца єст голєм 2 500 септични долїни хтори ше окреме наяр и у подводних рокох вилїваю по дворох и заградох, а велї ше пражнї до яркох на улїцох и по хотаре.

Други вельки комунални проєкт Руского Керестура то преширенє Русинскей улїци од Партизанскей по Ленїнову, голєм єден метер. Транспортна ситуация вимага же би ше тото преширенє поробело цо скорей пре каждодньови ризик на тим потесу пре школу, оводу, апатики, амбуланту, тарґовини и други фреквентни обєкти.

Треци нєобходни комунални проєкт у Керестуре то поставянє семафора лєбо вибудов кружного цеку на месту крижаня улїцох Маршала Тита и Русинскей у центру валала. Подобни розкрижя у велїх и менших валалох у блїзшим и дальшим окруженю, и там дзе фреквенция транспорта вельо менша, пре безпечносц учашнїкох у транспорту, уж маю семафори.

Кед же ше з часом Керестур сце претвориц до туристичней дестинациї, як цо ше у остатнї час вельо проповеда и пише, вец му треба дац специфични гортикултурни випатрунок и зоз ожелєньованьом, голєм улїцох Маршала Тита и Русинскей, и у зони централних активносцох, обезпечиц же би и по желєнїдлу Керестур бул препознатлїви, як дакеди. То нє муши вельо коштац, може ше реализовац за даскельо роки, а и финансованє би нє требало буц нєришуюце.

Факт же познати керестурски Замок у прижемю у дворе, прето же хтошка прешлих жимох забул виключиц воду кед ше будинок престало зогривац, влажни по повалу и же на велїх местох, пре поламани черепи на закрицу, премака уж даскельо роки, як випатра, нє интересує нїкого. Источашнє, будинок Дома култури на хторим цо скорей треба озбильну реконструкцию, охабени на старосц тим даскелїм занятим у култури. О судьби будинку Старей ґимназиї нїхто ше нє стара. У подобней ситуациї и пред роком-двома реконструована найстарша хижа у валалє.

Попри шицкого начишлєного, ту и наявена фабрика води. Гоч ше о нєй приповеда роками, Керестурци нє досц знаю о чим ше ту наисце роби, одкаль будзе вода, за кого ше ма правиц, дзе, кельо ма коштац фабрика, а кельо єй робота и отримованє, кельо будзе коштац вода зоз нєй и подобне. Войводянски фаховци уж 40 роки маю становиско же длуготирваце обезпечованє здравей води за пице у населєньох Войводини треба же би ше обезпечовало зоз будованьом фабрикох води на такволаних рени-студньох коло рикох и реґионалних системох водоводу за векше число населєньох и за локалну индустрию. Правенє ,,фабрики води” на вибиваних студньох за даскельо тисячи людзох звучи як експеримент и авантура. Нєшкайша политика иґнорує фахово становиска и место же би ше обезпечованє здравей води за пице, як ґлобални войводянски проблем, ришовало на медзиопштинским, реґионалним, покраїнским, та и державним уровню, вона женє валали же би ришовали проблем и уходзели до роботох зоз нєизвесним законченьом и резултатом.

Очиглядне же у Руским Керестуре єст вецей актуални проблеми хтори вимагаю вельку роботу. Аж док векшина з нїх будзе ришена, будзе причини за задовольство и похвали.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)