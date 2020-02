Наградзени резултати длугорочней роботи

Медзи просвитнима роботнїками и школярами, хтори тогу року з нагоди означованя школскей слави Святого Сави на шветочней академиї у Културно-образовним центру наградзени зоз високим просвитним припознаньом – Святосавску повелю и мр Вера Дупало, професорка биолоґиї и помоцнїца директора у Основней школи „Бранко Радичевич” у Шидзе.

Mогло би повесц, же припознанє пошло особи хтора го наисце и заслужела. Вера Дупало професорка биолоґиї, а постала маґистер медицинских наукох з обласци микробиолоґиї 1986. року на Медицинским факултету у Новим Садзе. З таким образованьом Дупалова перше и почала робиц у просвити далєкого 1979. року у школи у Ердевику дзе робела седем мешаци, а потим пошла до привреди, а вец ше опробовала и у власним бизнису. Од 2010. року ознова ше враца до просвити и то до Технїчней школи „Никола Тесла” у Шидзе як професорка биолоґиї, микробиолоґиї и еколоґиї, а єдну часц роботного часу теди мала и у ОШ „Бранко Радичевич”. Од 2012. року роби як помоцнїца директора школи, а по потреби и преподавала биолоґию и на змаганьох 2017. и 2018. року єй школярка Йована Божич завжала друге место на општинским змаганю и треце место на окружним змаганю.

Добре познате єй закладанє за факултативне виучованє руского язика з елементами националней култури як виборного предмету и вообще на пестованю рускей култури и традициї, як и єй доприношенє у роботи дзецинскей драмскей секциї у КПД „Дюра Киш”, а помагала и парохови о. Михайлови Режакови кед слово о годзинох грекокатолїцкей виронауки же би вона школяром була прицагуюцша. Зоз свою просвитну роботу у велькей мири допринєсла подзвигованю квалитета образовного процесу у своєй школи, зоз чим допринєсла же би школа 2017. року достала вельке припознанє, републичну Святосавску повелю. Мр Вера Дупало ма и окремне одношенє ґу младшим колеґом хторим вше порихтана помогнуц зоз порадами и совитами коло витвореня просвитних планох и програмох, а у цилю унапредзованя просвитней роботи же би на концу школяре мали хасен. Пре шицко тото Наставнїцка рада и потримала предкладанє же би вона достала Святосавску повелю.

– Зрадовала сом ше кед сом достала Святосавску повелю, бо дахто препознал и припознал мою роботу за остатнї 10 роки и же ме колектив школи у тим потримал. Медзитим истичасно ми и жаль же дружтво нє препознава як би требало наградзиц роботу просвитних роботнїкох, анї прейґа плаци анї прейґа почитованя фаху вообще. Школяром даваме знанє и воспитанє и вони виходза зоз школи далєй до живота, а ми маме вше менєй мотиву и дзеки давац цалого себе, бо нас вше менєй почитую дружтво, родичи, та и сами школяре. Ґенерално то нє у подполносци так, алє у значней мири гей и таке одношенє обтерховює просвитних роботнїкох – гвари мр Вера Дупало.

