Приоритет у буджету будзе мац образованє националних меншинох

БЕОҐРАД – На схадзки Совиту за национални меншини, хтора отримана 5. фебруара у Беоґраду, прилапени предклад же би приоритет у финансованю зоз Буджетного фонда за национални меншини Министерства державней управи и локалней самоуправи у тим року було образованє. Спред Националного совиту Руснацох на схадзки присуствовал предсидатель Борислав Сакач.

Предшедаюци Координациї националних совитох националних меншинох Єне Хайнал у своїм звиту визначел же национални совити инсистую на тим же би меншини затримали здобути права.

Предсидателька Влади Сербиї Ана Брнабич визначела же средства у Буджетним фонду того року виноша трицец милиони динари. Премиєрка надпомла же медзи двома схадзками Совиту за национални меншини, запровадзени числени активносци, злєпшане сотруднїцтво зоз матичнима державами националних меншинох у велїх обласцох, алє надпомла же ище вше єст простору же би ше положенє меншинох у Сербиї злєпшало.

Заменїк предсидателя Совиту и министер державней управи и локалней самоуправи Бранко Ружич поинформовал присутних членох Совиту о шицким цо у прешлим року поробене, а окреме о активносцох хтори ше одноша на применьованє нових законских ришеньох. Насампредз визначел резултати хтори подняти же би ше обезпечело видаванє двоязичних виводох зоз шицкима податками на язику и писму националних меншинох.

Представителє националних совитох националних меншинох на схадзки винєсли проблеми з хторима ше зочую, а окреме визначене же ше пожнї зоз прекладаньом учебнїкох на дзепоєдни з язикох националних меншинох.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)