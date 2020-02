РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдавно законченей явней набавки витворени условия за анґажованє особи хтора будзе пораїц и отримовац Спортску галу у Руским Керестуре.

Анґажована особа почала пораїц Спортску галу 4. фебруара, будзе робиц шлїдуюци шейсц мешаци, а потим ше розпише нова явна набавка.

Здогаднїме, вредносц явней набавки прешлого року була милион динари зоз ПДВ-ом за 2019. рок, хтори були обезпечени з општинского буджету, а хтори нє були достаточни за тоту наменку.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)