РУСКИ КЕРЕСТУР – Початком тижня, Водопривредне дружтво „Бачка” зоз Вербасу почало вимульованє и тарупиранє Старого беґелю у Руским Керестуре.

Роботи почали од Русинскей улїчки, од мосцика на лїво спрам Новей Кули, а часц од мосцика з правого боку затераз нє робена, понеже баґер, пре узку преходносц, до тей часци нє може войсц.

