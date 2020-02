НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе приказани панел городоначалнїкох пейцох войводянских городох под назву „Учиме єдни од других“ котри отимани у рамикох Конференциї „Войводина у 2020.“, а будзе емитовани и звит зоз панелу „Плоди жеми у 2020. року” на котрим було слова о ключних виволаньох за войводянску польопривреду у наиходзацим року.

У коцурскей Основней школи „Братство єдинство” отримани квиз о еколоґиї, чий циль бул освидомиц школярох о значносци чуваня свойого штредку, околїска и цалей планети.

У Руским Керестуре орґанизована помоц Александрови Фаркашови, та телевизийна екипа зазначела як напредує тота гуманитарна акция, а Здруженє „Белава птица” почала робиц у нових просторийох у Кули.

У Маґазину будзе слова и о електронским сербско-руским словнїку котри нєдавно поставени на сайт Завода за културу войводянских Руснацох.

