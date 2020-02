Обераци хороти вше мали свойо якеш ритмичне зявйованє, а штварти шедлач Aпокалипси, з часу на час у нащиви людским заєднїцом, ище од початку цивилизациї и чловечества. Та чи парадно доходзели з освойовацкима армадами, чи вибивали у контакту людскей громади зоз сопутнїками як цо патканї, суньоґи лєбо вши, чи ше сциха уцагли як гевтот нєщешлїви паломнїк з „Вариоли Вери“. Шицко ше тото, з часом, як ше жительство ресетовало, клинїчно установело; епидемиолоґийно утвердзело, патоґени изоловали, класификовали. Од ошвиту дружтва, путнїки изоловани до карантинох, азилох, контумацох. И нєшка, пред тим як ше руши на драгу, наприклад, до Индиї, обовязне „шприцованє” у Батуту (Институт за тропски хороти у Беоґрадзе).

Сучасни епидемиї маю свойо новотни специфики; у епохи дзе велї веря же Треца шветова почала 11. септембра 2001. року, з директним ТВ преношеньом терористичного нападу на турнї двойнятка Шветового тарґовинского центру, таки вец случаї як вибух вируса Корона у Китаю, мнє голєм, пригадую фабулу Пекичовей „Збешнєтосци“. Поготов кед ме пооганя аґресивна медийна кампаня и розбуртави ми мрию.

Китайски туристи з масками по наших улїцох уж виволую карактеристични франти домашнїх, а я роздумуєм же як будзе на роботи з дзешатками, нєридко и стотками странкох (а и странцох, насампредз з найвекшей жеми Ориєнту) дньово, буц виставени їм диханю. Чи сом достаточно оддалєни? Шмел бим робиц з маску и я? (у новосадских шпитальох, а верим и индзей, даєдни од занятих уж их ноша). Чи най од управи ултимативно питам преградне скло з микрофоном? Же чорт однєс франту, лєм най спомнєм же ми єдна балерина з ансамбла виволала же половка екипи хорує на плюца, єдна колеґиня закончела при билих мантилох, а познал сом и єдну особу чия хорота ше уж закончела фатално. Бешедуєм о послекрачунских сезонских бетеґох, чи пошлїдкох общей заґадзеносци воздуху у реґионє. Параною набок, алє у дньох пред нами наявене же ше вирус дошпота и до наших крайох.

Но, Корона вирус думам же ище вше нє бул у Хедлайнс кед ше спомнуте трафяло, ту дзешка по Крачунє. Алє, ту ше попри спомнутей праґматичней превентиви и защити, надрилює и фактор колективней параної; кед ше ма у оглядзе же кельо буджету зоз державней каси за здравство идзе на лїки хорим од даєдних специфичних бетегох (напр. за ГИВ мешачна доза блокаторох по тарґовищней цени преруцує просек плаци у дружтве – яки донайпосле мало хто з нас и ма), знова ше актуализує теория завери о такв. фармацеутскей мафиї.

Нє од вчера подозриве кеди-нєкеди вибухованє инстант епидемийох рижних типох ґрипох, мутираних вирусох (од хторих ше за велї нє зна ендемске жридло), котре вше якош ноши за собу одредзену провадзацу терапию, чи вакцину превентивно, дзе ше вец пропорцийно направи и вельки рахунок, з котрого ясно же тот цо нас будзе лїчиц, шорово и зароби на нас. То ме вец здогадує на гевти кулоарни и фолклорни приповедки як даєдни заняти по шпитальох у дилу зоз трунарами. О крадзи новонародзених и тарґовини з нїма нєт смисла отверац тему. Як анї о Гипократовей пришаги. Гробаре присутни. Медзитим, хто може подписац же нас и тераз можебуц спреведаю? Цо кед наисце нє блеф, алє Корона реална ґлобална опасносц?

О пошлїдкох потенциялней пандемиї у наставаню, же чи и кельо прекрочи карантин, нє можем знац напредок – ситуация ше зна швидко пременїц. Гоч як, водзце рахунку.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)