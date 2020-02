НОВИ САД – На соботу, 22. фебруара, у просторийох Руского културного центру (РКЦ) у Новим Садзе будзе отримани бал дружтва.

Уходнїца за бал кошта 1200 динари и у нєй урахована вечера. На балу будзе грац „Пицикато бенд”.

Карти мож купиц у РКЦ (021/529-626), у Заводу за културу войводянских Руснацох (021/548-421), як и од Ивана Канюха (064/613-19-58 и 064/166-98-96).

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)