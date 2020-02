Општина Жабель розписала конкурси за културу и уметносц

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель штварток, 5. фебруара, розписала конкурс за финансованє або/и софинасованє проєктох/програмох у култури и уметносци у 2020. року. За тоти намени предвидзене розподзелїц два милиони динари.

Право на хаснованє буджетских средствох маю субєкти у култури котрим шедзиско на териториї општини Жабель, котри реґистровани за окончованє роботох у обласци култури, а право на хаснованє тих средствох маю и церкви и вирски заєднїци котри исную на териториї општини под условийом же су ношителє реализациї проєкта у обласци култри.

Конкурс отворени по 25. януар.

Вецей информациї мож пречитац, та и превжац конкурсну документацию, на урядовим сайту Општини Жабель, а информовац ше мож и на число телефона 064/81-445-02 або на имейл vece@zabalj.rs.

