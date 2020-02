У Керестуре бул семинар за карате судийох и тренерох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей Спортскей гали всоботу, 8. Фебруара, отримани Лиценцни семинар за карате судийох, тренерох и випитовачох на уровню Карате федерациї Войводини, а домашнї технїчни орґанизатор бул Карате клуб „Русин”.

Як за Рутенпрес виявел предсидатель Судийскей комисиї Шотокан карате союзу Сербиї, а источашнє и подсоюзу, одн. Карате федерациї Войводини Дамир Милосавлєвич, на семинару 34 тренере и 28 судийове потенциялни кандидати виполньовали одредзени тести, а потим у сали одробели и технїчну часц обуки.

На семинаре присуствовали и найлєпши каратисти Войводини же би ше технїчно усовершели, та и цо лєпше упознали з тим цо од нїх судийове глєдаю на змаганьох.

Домашнї спред КК „Русин, хтори тиж член Шотокан карате союзу Войводини, були предсидатель и тренер Михайло Орос и млада тренерка Марина Надь.

