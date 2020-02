РУСКИ КЕРЕСТУР – Наютре, 11. Фебруара, нєзаповедане швето Лурдескей Мариї на хторе ше преславює чудесне указанє Пречистей Дїви Мариї у месточку Лурду у Французкей хторе нєшка познате паломнїцке место.

На тот дзень у каплїци шестрох Служебнїцох на Капущаним шоре у Руским Керестуре, хтора пошвецена Лурдескей Мариї, будзе Кирбай. У каплїци буду Служби Божо на 10 и 17 годзин.

У векшини наших парохийох вирни модлєли Лурдеску дзевятнїцу по сам дзень, 11. фебруар.

