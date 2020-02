Весело по ранши годзини

ШИД – Всоботу у Руским доме, у орґанизациї КПД „Дюра Киш“, отримани традицийни руски бал на хтори поприходзели госци зоз Шиду и околних местох.

Окрем смачней вечери, за добре розположенє бул задлужени оркестер Дружтва, а орґанизована и богата томбола.

Зоз рускима и другим шпиванками, госци шпивали и танцовали у веселим розположеню по ранши годзини.

Бал хтори удатно орґанизовало КПД „Дюра Киш“ з помоцу Здруженя жєнох „Маря“ предлуженє манифестацийох у 2020. року хтори у знаку означованя велького ювилея – 100 рочнїци иснованя КПД „Дюра Киш“.

