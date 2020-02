РКЦ на медзинародним стретнуцу фолклорних ветеранох у Малим Зворнику

МАЛИ ЗВОРНИК/НОВИ САД – Всоботу, 8. фебруара, ветеранє Руского културного центру (РКЦ) з Нового Саду участвовали на Пиятих медзинародних стретнуцох фолклорних ансамблох ветеранох „Любов нє позна гранїци” у Малим Зворнику.

На тогорочним стретнуцу ветеранох фолклору участвовали 22 културно-уметнїцки дружтва и вецей як 700 фолклораше зоз реґиону. Програма отримана у Спортскей гали у Стреднєй школи Мали Зворник, а у танцу ше єдни за другима зменьовали ветеранє у народним облєчиве и танцом зоз свойого краю.

Ветеранє РКЦ наступели з двома точками. Одтанцовали руски танєц зоз Земплину „По Земплински” и „Зорба танєц”, хореоґраф за обидва танци Миломир Шайтош, а наступ бул попровадзени зоз моцним аплаузом и обачлївим одушевийом публики.

После концерту шицки фолклораше ше предлужели дружиц у Святочним салону „Royal” у месце Табанци (Република Сербска), насампредз зоз приємнима домашнїма хтори члени ансамбла „Ветерани фолклора Мали Зворник” и источашнє и орґанизаторе стретнуца.

Госци на Стретнуцох мали нагоду нащивиц поджемни город „Камена девоjка” з водзачом Туристичней орґанизациї Малого Зворнику. Нєдалєко од желєзного моста на Дрини, у брегу, находзи ше поджемни комплекс хтори збудовани як тайомне склонїско войска Кральовини Югославиї од 1931. по 1934. рок, по налогу краля Александра Першого Карадьордєвича, же би служело як кральово тайомне воєне командне место.

