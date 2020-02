У транспортним нєщесцу погинули двоме леґинє з Коцура

ВЕРБАС/КОЦУР – На преходу на гайзибанскей драги Нови Сад–Вербас, блїзко при станїци Змаєво у општини Вербас, вноци помедзи соботу и нєдзелю, коло годзини, случело ше чежке транспортне нєщесце у котрим погинули двоме леґинє зоз Коцура.

На гайзибанским преходу котри означени з вертикалну транспортну сиґнализацию збили ше автомобил и терховни гайзибан. Смертно настрадали вожач автомобила Б.Ц. (25) и сувожач В.О. (16), обидвоме зоз Коцура.

На место нєщесца такой вишли екипи Наглей помоци, МУП-у и гайзибанскей оперативней комисиї, а транспорт на тей часци драги озновал почал функционовац коло 4 годзин рано.

