Отримана „Сримска забивачка и колбасияда“

ШИД – Всоботу и внєдзелю отримана традицийна 23. по шоре туристично-привредна манифестация „Сримска забивачка и колбасияда“ хтору отворел помоцнїк покраїнского секретара за привреду и туризем Серґей Тамаш, визначуюци потримовку ресорного Секретарияту за промоцию манифестацийного туризма и пестованє бренда сримскей колбаси и традициї сримскей забивачки.

Манифестация мала медзинародни характер, а у змаганю у швидким обробку закланей швинї, перша була екипа „Бизнис клуба” зоз Подравскей Слатини з резултатом 6,23 минути.

У продукциї швижей колбаси змагали ше 27 екипи, а победзела екипа „Тиса Мамич“ зоз Бечею,у швидким єдзеню праженей колбаси перши бул Ґоран Недич зоз Боботи, а у змаганю єдзеня чили папричкох победзел Драґан Дюричич зоз Шабцу.

Внєдзелю отримане змаганє за найлєпши сухи колбаси, а од 27 прикладнїкох колбаси перше место освоєл Бранислав Чобанович зоз Шиду.

На манифестациї були и госци учашнїки зоз Словениї, Мадярскей, Словацкей Републики, Горватскей, Босни и Герцеґовини и Сиверней Македониї.

Нащивителє мали нагоду коштовац и купиц рижни продукти з меса, як и вина, палєнки и продукти ремеселнїцкей роботи.

