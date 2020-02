Уручени контракти о софинансованю новинох на язикох меншинох

НОВИ САД – У будинку Влади АП Войводини покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами Драґана Милошевич нєшка уручела контракти о софинансованю новинох на язикох националних меншинох.

Нєшка уручени контракти дзевец видавательним хижом котри видаваю двацец два дньово, тижньово и мешачни новини. У мено НВУ „Руске слово” контракт подписал директор др Борис Варґа.

Влада АП Войводини за информованє на меншинских язикох того року видвоєла 312 милиони динари, цо у одношеню на прешли роки скоро за штварцину вецей.

Директор Новинско-видавательней установи „Либертатеа” на румунским язику Нику Чобану подзековал Покраїнскей влади у мено шицких видавательних хижох на язикох националних меншинох, визначуюци же би без єй потримовки їх робота була загрожена и же праве тото партнерске одношенє барз важне у очуваню националного идентитета на тих просторох.

