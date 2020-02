НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру (РКЦ) у Новим Садзе, у Клубу аматерох, нєшка и наютре буду орґанизовани вечари на хторих ше буду бавиц рижни дружтвени бависка.

Нєшка будзе „Вечар дружтвених бавискох” кед годно бавиц седем розлични бависка, а наютре ше будзе бавиц „Beer pong”, нєкаждодньове баивско на тих просторох у хторим бавя трочлени екипи.

