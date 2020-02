По Звиту защитнїка гражданох наш Совит активни

БЕОҐРАД – На представяню Окремного звиту Защитнїка гражданох зоз препорученями о стану у обласци окончованя явних овласценьох националних совитиох националних меншинох, Национални совит рускей националней меншини учишлєни медзи найактивнєйши.

Тото за Рутенпрес виявел представитель нашого Совиту предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач котри бул на сходзе вєдно зоз предсидательом Совиту Бориславом Сакачом.

Як оценєте у Звиту защитнїка гражданох, национални совити свойо овласценя найвецей хасновали у обласцох образованя и службеного хаснованя язика и писма, а у анализованим периодзе од 2014-2018. рок.

Заменїк защитнїка гражданох Слободан Томич оценєл же би активносци НС мушели буц доступнєйши ширшей явносци и же би розвили стратеґиї и мири як постац препознатлївши.

Звит о анкетованю шицких совитох представела помоцнїца ґенералного секретара Защитнїка гражданох Ябланка Табаш, а шеф Мисиї ОЕБС-у у Сербиї Андреа Орицио оценєл же унапредзенє ефикасносци совитох як и други сеґменти барз важни, як и їх медзисобне сотрудзованє и черанє знаня.

