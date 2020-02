Нєшка Дзень жалосци у општини Вербас

ВЕРБАС/КОЦУР – Пре чежке транспортне нєщесце котре ше случело у ноци помедзи соботу и нєдзелю, на преходу на гайзибанскей драги Нови Сад–Вербас, блїзко при станїци Змаєво, у котрим погинули Б.Ц. (25) и В.О. (16) зоз Коцура, нєшка у општини Вербас преглашени Дзень жалосци.

Општинска рада принєсла одлуку же би вовторок, 11. фебруар, дзень хованя леґиньох котри смертно настрадали, бул и Дзень жалосци у општини Вербас.

Орґани, орґанизациї и други установи на териториї вербаскей општини, заставу Републики Сербиї, заставу Автономней Покраїни Войводини, односно заставу општини Вербас спуща на пол ярбола.

Радиодифузни орґанизациї за информованє под час тирваня Дня жалосци буду емитовац прикладну програму.

