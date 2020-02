КОЦУР – У церковней сали грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 10. фебруара, закончена дзевятнїца Лурдескей Мариї.

Числени вирни почали з молитву 2. фебруара. Каждого вечара през тоти дзевец днї модлєли ше пацерки и Молебен.

Як и предходних рокох, кажди вечар церковна сала була полна з вирнима коцурскей парохиї котри ше щиро модлєли Лурдескей Мариї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)