РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера вечар коло 20,30 годзин на фодбалским стадиону Яраш у Руским Керестуре, Александар А. (29) забил Иґора В. (41).

Як Рутенпрес нєурядово дознава, обидвоме учашнїки звади хтору спричинєли особни причини, були у алкоголисаним стану, та звада преросла до битки у хторей Иґор В. смертельно покалїчени. По нєурядових виявох учашнїкох у вишлїдним поступку, у битки хасновани фляша и цегла.

Детальни информациї буду утвердзени у вишлїдним поступку.

