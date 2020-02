Пре ґрипу дочасово претаргнута настава у оводох и школох

ВОЙВОДИНА – Покраїнски секретарият за здравство обвисцел Министерство здравя Републики Сербиї и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци о зазначеним високим прагу интензитета вируса ґрипи и звекшанє тренду охореньох подобних ґрипи и прето препоручел, вєдно зоз Институтом за явне здравє Войводини, же би ше принєсло миру дочасового претаргнуца настави у оводох и школох на подручу АП Войводини. Настава будзе претагнута од ютра, 12. фебруара по пияток 21. фебруар.

Тиж, руководству шицких здравствених установох за стационарне лїченє на териториї АП Войводини препоручене же би ше предлужело применьовац мири забрани, лєбо огранїчени нащиви пациєнтом. Тота мири будзе тирвац покля вирус ґрипи и охореньох подобних ґрипи нє спадню попод епидемийни праг.

Одлука о тим на хтори способ будзе надополнєна воспитно-образовна робота, будзе принєшена познєйше.

