Кирбай у каплїци Лурдескей Мариї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У каплїци шестрох Служебнїцох на Капущаним шоре у Руским Керестуре, хтора пошвецена Лурдескей Мариї, вчера 11. фебруара, на дзень указаня Богородици у месточку Лурду у Французкей, преславени Кирбай.

Шестри и вирни Кирбай преславели на двох Службох Божих, на 10 и 17 годзин, зоз молитву Ружанца пред тим и Молебенами по Службох.

Раншу Службу служели домашнї капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта, о. Владимир Мудри зоз Винковцох и фра Зденко Ґрубер зоз Суботици хтори и наказовал. Вечаршу Литурґию служели о. Яков Кулич з Коцура хтори и наказовал и оцец василиян зоз Кули о. Дамян Кича ЧСВВ.

Пред шветом и керестурски вирни ше за тот дзень пририхтовали зоз Лурдеску дзевятнїцу през дзевец днї и молитву Ружанца хтора окреме вязана за указанє у Лурду.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)