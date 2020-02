Отримана Рочна скупштина РКУД „Др Гавриїл Костельник”

КУЛА – На порядней Рочней скупштини Руского културно-уметнїцкого дружтва РКУД „Др Гавриїл Костелнїк” у Кули, котра отримана всоботу 8. фебруара, представени дїловни финансийни звит Дружтва у прешлим року, як и плани за наступаюци рок.

Предсидатель Дружтва Владимир Бучко у Звиту о активносцох у 2019. року, визначел же є задовольни кельо, як таке мале Дружтво, поробене. Активни були драмска секция хтора у лоньским року, а за два сезони, пририхтала два представи, потим жридлово шпивацки ґрупи хтори участвовали на наших фестивалох и смотрох, а менєй рецитаторска и дзецинска шаховска.

Плани Дружтва и за наступаюци рок затримац континуитет у роботи спомнутих секцийох, поставиц ище єден драмски фалат за дзеци, а омасовиц и роботу рецитаторскей и шаховскей секциї за дзеци. На тему прицагованя нових членох планую орґанизовац и Округли столи

Цо ше дотика финансованя, Дружтво до нового 2020. року вошло зоз салдом дакус векшим як 26 000 динари, приходи бул 343 760, а розходи 317 124 динари. Як поведзене на Скупштини, и у наступаюцим року рахую на стаємни жридла свойого финансованя, а тиж и на конкурси.

