НОВИ САД – На першей програми Радио-телевизиї Войводини, нєшка на 15,30 годзин, у емисиї „Центер швета”, будзе и репортажа о Руским Керестуре.

Репортажа знята под час преходзеня дунайскей реґати през тот наш валал, а „Центер швета” познати путописни сериял новинара Каменка Миленковича.

