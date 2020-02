У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци госци буду чолни людзе нашого Националного совиту хтори поинформую патрачох о чим прешлого тижня бешедовали у Амбасадох України и Русийскей Федерациї у Сербиї и яки плани Националного совиту у обласци медзинародного сотруднїцтва.

У другей часци будзе приказани портрет нашого познатого уметнїка Владимира Дороґхазия з Нового Саду.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой на ютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

