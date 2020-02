ЗАҐРЕБ – На католїцким богословским факултету Универзитата у Заґребе, нєшка на 17 годзин, будзе отримани наукови колоквий „Живот и дїло Андрия Сеґедия (1862–1920)”.

Наукови колоквий ше орґанизує з нагоди 100-рочнїци шмерци, а о живоце и творчосци познатого католїцкого священїка буду бешедовац Тарас Барщевски, Борис Гралюк, Алексий Гудак, Ґоран Иванишевич, Катарина Копрек, Иво Мишур, Роберт Раплєнович, Милан Стипич и Юре Зечевич.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)