НОВИ САД – Одбор за информованє Националного совиту Руснацох свою другу порядну схадзку отрима нєшка на 17 годзин, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох.

На дньовим шоре, медзи иншим, будзе розпатрани Финансийни и Звит о роботи за 2019. рок и Финансийни и План роботи за тот рок.

