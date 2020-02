Керестурска паприґа на сайму у Берлину

РУСКИ КЕРЕСТУР/БЕРЛИН – На медзинародним сайму швижей и змарзнутей овоци и желєняви „Frut logisticaˮ хтори отримани од 6. по 8. фебруар у Берлину, участвовали вецей як 3 000 викладателє зоз коло 100 жемох и реґийох, медзи хторима и Землєдїлска задруґа „Керестурска паприґаˮ.

Спред Задруґи на сайме були Желько и Андреа Оросово, а хтори поволанку на саям достали од Розвойней аґенциї Войводини.

У орґанизациї Розвойней аґенциї Войводини, на заєднїцким штанду представели ше вкупно осем компаниї хтори ше занїмаю зоз продукцию и предаваньом овоци и желєняви.

Як за Рутенпрес гварели Оросово, на сайму мали нагоду черац искуства и совити о способе продукованя паприґи, як направиц добри продукт зоз нєй и як го пласовац на тарґовище.

На сайму, од коло 25 галох, у трох галох були представяни держави, ткв интернационални гали, а у других галох викладателє були подзелєни по продуктох хтори викладали – овоц, желєняву, залївни системи, пластенїки, польопривредну механїзацию, системи защити и отримованя и друге.

У делеґациї Покраїнскей влади на берлинским сайму були и покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство Вук Радоєвич, директор Розвойней аґенциї Войводини Никола Жежель и шеф Сектора за промоцию у Розвойней аґенциї Войводини Оливера Ковачевич.

