Скупштина „Байки” и Туристичного здруженя

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Месней заєднїци вчера вечар отримани рочни Скупштини Здруженя женох „Байка”, а потим и Туристичного здруженя „Руски Керестур”. Оценєте же обидва Здруженя надосц поробели, а подобни плани и за тот рок.

Як оценєла предсидателька Здруженя женох „Байка”, и попри тим же у 2019. року нє було ширеня їх дїялносци, та и звекшаня членства, очиглядно же членїци Байки у гоч хторей роботи вше упартейши и одвичательнєйши.

Байка участвовала у даскельо стаємних проєктох у валалє, як ношитель и партнер зоз другима здруженями, постала стаємни сотруднїк зоз Заводом за културу вовйодянских Руснацох на його манифестацийох зоз викладаньом етно стола и своїх сувенирох, а з тим участвовала на коло 20 рижних манифестацийох од валалских по медзинародни.

Финансийно Байка ма вше скромнєйши средства, алє позитивно з нїма розполагала, та од вкупно 260 000 динари 120 000 достати по проєктох, а гевто зоз власней роботи.

Туристичне здруженє „Руски Керестур”, хторе составене зоз шицких валалских здруженьох, вше активнєйше роби на презентациї валала як туристичней дестинациї, у самим Керестуре та по державни уровень, визначела отвераюци Скупштину предсидателька Любица Няради.

Туристичне здруженє влонї орґанизовало два проєкти – Ноц музейох и Медзинародни волонтерски камп, а у тим тиж витворене сотруднїцтво зоз другима валалскима здруженями, а вєдно з Байку тиж наступело на вецей манифестацийох, и у валалє прияло велїх госцох и туристох.

За 2020. рок тиж предвидзени два спомнути проєкти, а у сотруднїцтве з Байку и на инициятиву Националного совиту Руснацох, планує ше порушац валалску манифестацию за презентованє националней кухнї.

На Скупштинох бул и предсидатель Совиту Месней заєднїци хтора активно потримує роботу и тих валалских здруженьох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)