У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У седмим тогорочним числу новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїка” мож пречитац звит о активносцох представнїкох Националного совиту Руснацох, а у рубрики „Нашо места” дати звит зоз „Сримскей забивачки и колбасияди” напис о тим цо роби Актив коцурских женох

„Економия” представя польопривреднїка Славка Надя зоз Руского Керестура, а зазначела и наступ Землєдїлскей задруґи „Керестурска паприґа” на берлинским сайме швижей и змарзнутей овоци и желєняви.

„Култура и просвита” пише о виучованю руского язика у Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох, як и о Сходзе славистох Сербиї у Беоґрадзе.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представени Михал Роман з Керестура и Олґица Лукач зоз Беркасова, а понукнуте и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша.

„Духовни живот”, медзи иншим, пише о гуманитарней акциї у котрей ше помага Александрови Фаркашови з Руского Керестура, док на бокох спортскей рубрики представени тренер кадетох ФК „Русин” Зденко Шомодї

Додаток у тим чишлє „Руске словечко”, а на концу новинох „Горуци тепши”.

