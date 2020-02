Финансиї и програма роботи у прешлорочних рамикох

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох вчера отримана схадзка Управного одбору тей институциї.

На дньовим шоре схадзки було дзевец точки, а найзначнєйши ше одношели на прилапйованє одлуки о Звиту о роботи и Финансийним звиту за прешли рок.

Завод у тим року, по Финансийним плану, у буджету будзе розполагац з подобну суму пенєжу як и у прешлим року., а за програмски активносци плановане потрошиц 3 442 000 динари.

Члени Управного одбору на схадзки бешедовали и о стратеґиї Завода за период од 2020–2025. рок. Таки документ вимагала „Фондация 2021”, а значни є прето же на основи пейцрочней програми нашого Заводу буду додзельовани и средства за їх реализацию.

Предсидатель Роботного цела Националного совиту за нєрухомосци Йовґен Мудри на схадзки винєсол новосци у вязи зоз ришованьом проблемох зоз будинком у Матиц Сербскей, дзе би ше мал преселїц Завод за културу войводянских Руснацох. Як надпомнул, при концу пренамена обєкта хтори би нє бул дїловни, алє обєкт култури. Спрам того, пошвидко ше достанє и нову порцийну таблїчку по хторей би на мено нєобходних таксох требало плациц 486 394 динари, цо вельо менєй у одношеню на першобутну таблїчку, кед за такси требало дац коло 2,5 милиони (лєбо 1,8 милиони кед би ше нараз виплацело таксу).

Члени Управного одбору на схадзки пречитали думанє и оцену Орґанизацийного одбора за преславу Националного швета Руснацох у Сербиї котра оценєна як успишна и на обчекованим уровню.

