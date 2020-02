Руска култура и традиция як туристични ресурс

У Руским Керестуре поєдинци, активисти и волонтере здруженьох гражданох котри активно робели на рижнородних польох своїх интересованьох, ище 2013. року похопели же за напредованє и розвой руралного туризма нєобходне повязованє и тимска робота, як и формованє здруженя гражданох зоз туристичну ориєнтацию.

Пририхтуюци ше за 3. Европску конференцию пошвецену меншинским и локалним медийом, хтора концом прешлого року отримана у Новим Садзе, односно за участвованє у панел дискусиї на тему меншинских медийох як ресурса розвою туризма, мала сом нагоду детально спатриц можлївосци розвою туризма през анализу постояцих ресурсох и студию случая вязану за Руски Керестур, цо ми блїзке и познате, бо уж штири роки активно робим у тей обласци. На панел дискусиї и у новинских текстох пробовала сом систематизовац тото цо материялни туристични потенциял Керестура. Анализовала сом и нєматериялне богатство, котре тиж може буц значни туристични потенциял валалу. Читали сце о тим цо Керестур понука туристом по возростних ґрупох и хтори обласци туризма заступени у туристичним понуканю нашого валалу. Блаженка Хома Цветкович писала о рускей ґастрономиї и вирским туризме, а Яким Винаї о аґро-туризме прейґ манифестациї ,,Днї керестурскей паприґи” и о туристичних потенциялох фестивалох и манифестацийох за младих. Думам же зме дали єдну комплетну слику постояцих ресурсох розвою руралного туризма у Руским Керестуре.

Свидома сом же маме потенциялу у розвою руралного туризма, а тото цо ми ше окреме пачи то тимска робота активистох зоз валалу котри заєднїцки робя, повязую свойо моци, знанє, сцелосц и намаганя же би ше за Керестур и руску заєднїцу чуло звонка нашого простору у Покраїни, Републики, и звонка державних ґранїцох. Заєднїцка робота и повязованє у реализациї туристичних проєктох, або проєктох зоз перспективу и туристичного понуканя сущни. Таки инициятиви вше реализуєме тимски, помагаме себе медзи собу, цо дава лєпши резултат и нови квалитет нашей роботи.

У шицких спомнутих сеґментох туристичного понуканя маме можлївосци за розвой и напредованє, алє потребне и нашо власне анґажованє як поєдинцох, и анґажованє прейґ активних здруженьох гражданох, месней заєднїци и потримовки локалней самоуправи. Вєдно треба же бизме поставели приоритети и обдумали активносци котри можеме реализовац зоз цильом рушаня напредок у розвою руралного туризма. Хаснованє шицких нагодох и особних вязох и нєпреривне повязованє у провадзеню и писаню проєктох оможлїви нам розвиванє идейох и їх реализациї на тим полю.

Анализа туристичних потенциялох представена на спомнутей 3. Европскей конференциї поробена як студия случаю, алє потенцияли рускей заєднїци нє огранїчени лєм на Керестур. Формована комисия у чиїм составе Таня Арва Планчак и Желько Ковач спред Националного совиту, Наталия Емейди спред Здруженя женох ,,Байка”, и я як представнїца Туристичного здруженя ,,Руски Керестур” уж анализовали потенцияли цалей рускей заєднїци зоз шицких наших местох у Сербиї и Горватскей. Тота анализа пририхтана з нагоди єдного стретнуца зоз шлєбодним туристичним представнїком у Беоґрадзе, котри будзе пробовац направиц туристични аранжман до котрого уключи и туристичне понуканє рускей заєднїци як часц потенциялней туристичней тури за туристох зоз Америки и Канади. Нащивителє Руского Керстура у вецей нагодох були и туристични новинаре зоз иножемства, представнїки туристичних аґенцийох, шлєбодни туристични аґенти, представнїки Туристичней орґанизациї Сербиї… Зоз тих нащивох видно же зме як заєднїца интересантни, и же маме цо понукнуц туристом котри маю жаданє упознац наш язик, традицию, културу, нашу ґастрономию, нашо потенцияли у аґро-туризме и туризме за младих. Будуци людски ресурс, туризмолоґи котри ше школую на напряме туристично-готелиєрски технїчар у Основней и штреднєй школи ,,Петро Кузмяк”, наздавам ше же буду порушуюца моц зоз здобутим знаньом и сцелосцу младих же би меняли на лєпше условия живота у своїм штредку, а нашо туристични намаганя можу буц ефикасне средство на драги ґу тому цилю.

Туристични потенцияли маме, лєм нам потребна планска акция, утвердзени стратеґийни напрям и дошлїдно поставени приоритети у розвою. Кед коло того будзе и озбильнєйша потримовка на уровню локала, покраїни и держави, верим же резултати нє виостаню.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)