На „Сримскей винияди“ буду преглашени найлєпши продукователє вина

БЕРКАСОВО – Централна шветочносц тогорочней традицийней туристичней манифестациї „Сримска винияда“будзе отримана на соботу, 15. фебруара, у Ресторанє „Далас“ кед буду преглашени найлєпши продукователє вина.

Фахова комисия будзе оценьовац прикладнїки вина у билей, чарней и розе конкуренциї, а буду преглашени перше найлєпши продукователє вина з подруча Беркасова, а потим и у общей конкуренциї шицких приявених винох.

Нєшка, на швето Святого Трифуна – защитнїка винїцох и винїцарох, будзе традицийни одход до винїцох и пошвецанє лози у кума манифестациї у винїци Воїслава Кулачанина.

