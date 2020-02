Нєшка Парастос, ютре перша Задушна собота

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей парохиї св. оца Миколая наютре перша Задушна собота. Циклус Задушних соботох почина нєшка вечар кед ше у церкви на 16,30 годзин будзе служиц Парастос за шицких покойних записаних у грамоталней кнїжки.

На Задушну соботу Служба Божа будзе на 7 годзин, а будзе служена за покойних хторих їх блїзки дали записац до окремней грамоталней кнїжки. Понеже єст пейц Задушни соботи, записац своїх покойних ище вше мож кажди дзень у парохийним уряду керестурскей парохиї.

У шицких других парохийох нашей Епархиї хтори ше ровнаю по юлиянским календаре, перша Задушна собота будзе на шлїдуюцу соботу.

