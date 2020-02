Порадзени активносци Одбору за тот рок

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох вчера, 13. фебрара, отримана схадзка Одбору за информованє Националного совиту рускей националней меншини.

Члени Одбору за информованє єдногласно прилапели Финансийни и Звит о роботи за прешли рок, а визначене додзельованє пейц гард-дискох медийским руским редакцийом.

За тот рок члени Одбору принєсли одлуку же би ше питало векши буджетни средства пре сполньованє Плану роботи у котрим предвидзене орґанизовац роботнї за младих руских новинарох. Роботнї би облапяли вецей теми – од основних новинарских началох по сучасне информованє.

Члени Одбору за информованє єдногласно принєсли одлуку же би ше медийским хижом хтори пред пейцома роками приватизовани, а у хторих ше емитує програму на руским язику, послало вимогу же би зачували тоти роботни места. На таки способ би було зачуване и информованє на руским язику.

