Ружова заградка будзе под мотом „На младих швет остава”

НОВИ САД – Тирваю пририхтованя за ювилейни 30. Фестивал новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка” котри будзе отримани 1. марца у Студию М у Новим Садзе.

Того року буду виведзени штернац нови народни композициї, хтори буду шпивац нашо уж познати солисти и єдна ґрупа з провадзеньом Велького народного и велького тамбурового оркестра Радио-телевизиї Войводини.

У рамикох Фестивалу будзе отримана и вистава фотоґрафийох Ивони Торма Джамич, а у ревиялней часци програми буду виведзени штернац композициї зоз потерашнїх „Заградкох”, алє у нових аранжманох.

Зоз шпиванками з тогорочного Фестивалу, наш музични скарб будзе чишлїц вкупно 400 композициї котри настали за 30 роки того Фестивалу.

Фестивал новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка” орґанизує Радио-телевизия Войводини, а у його нєпоштредней орґанизациї участвую руски редакциї, Музична редакция и продукция РТВ Войводини.

