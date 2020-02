Вшадзи ше пренайдзе, и шицко постарчи

Яна ходзи до пиятей класи Основней школи „Петро Кузмяк”, одлична школярка, ма шицки петици и люби ше учиц. Люби информатику, а заинтересована є и за Астрономию, та з татом вноци люби пойсц там дзе роби, на силоси, же би видзела согвиздиє „Касиопбю”, „Андромеду”, „Вельки коч”…

ПИСНЇ, ТАНЦИ И ТАМБУРКА

Рецитовац почала у нїзших класох основней школи, а найвекши успих мала прешлого року кед ше пласовала на Покраїнску смотру у Сечню и була мези осемнац найуспишнєйшима рецитаторами у Войводини.

– Дзеци ше часто ганьбя рецитовац, а треба пробовац. То цошка наисце красне кед дахто так фино бешедує поезию, зоз емоциями. Любим и других слухац и сама рецитовац – гвари Яна хтора у Музичней школи грає на тамбурки, а у школи ходзи на секцию ґитари.

– У музичней школи наставнїкове за Крачунски концерт ШОМО Кула и Крачунски концерт у Керестуре оформели Камерни состав зоз тамбурового напряму и напряму гармоники. Грали зме коляди „Циха ноц” и „Пасли пастире” – гвари Яна.

Танєц бул перша секция котра заинтересовала Яну и тацує уж шести рок. Дакеди их на тей секциї було и петнацецеро, а тераз два раз менєй, дзеци ше опредзелєли за други секциї котри у исти час кед и проби танцу.

– Уж два роки водзим „Червене пупче” и барз ше ми пачи. Як перше, за тото нє траба мац трему, текст треба виповесц так же би було интересантно и дзецом було розумлїво. Мушиш мерковац ше єдна точка закончи, же би ши могол наявиц других. Тот час цо препровадзуєме на бини, мнє барз интересантно – приповеда Яна.

ХТО ЛЮБИ ПЕЧИЦ КОЛАЧИ?

Яна ма ище єдно интересованє, люби вариц и баби печиц колачи!

– Ище сом була мала кед сом з бабу правела „бабово колачики” або колачики на машинки (бакин колач) и барз ше ми попачело. Теди зме ше з братом Патриком бавели зоз миксером, то нам було барз интересантне – гвари вона.

Почала и дома мами помагац вариц, бо у баби лєм колачи правела. Зна увариц юшку, а кед мама и тато рано поставаю, або им приду госци – зна ше хто вари кафу – Яна! Себе и братови увари чай, або порихта даяки еґзотични, ошвижуюци сок.

– Любим лимунаду, даяки овоцови шейк. Заш лєм, найволїм правиц колачи.

Пачи ше єй як ше зоз дзепоєдних состойкох направи цошка смачне а люби єсц бабову сарму и квашну юшку. У Янових кулинарских майсторствох найвецей ужива єй младши брат Патрик.

ОД БАБИ ШЕ НАЙВЕЦЕЙ УЧИ

Баба Варґова своєй унуки найвецей помага и учи ю, цо анї нє чудне, бо є активна у Здруженю женох „Байка” . Там дзе баба, там часто и Яна. Мож предпоставиц же ю вец окрем вареня интересую и ручни роботи.

– Баба ме научела ткац, штрикац, вишивац. Пробовала сом и виштрикац шал, алє ше ми нє удало. Кед сом раз була з бабу у „Байки” видзела сом як єдна тета тка, та ме и то заинтересовало. З бабу зме направели керпару коло моєй посцелї, же би ми нє було жимно кед спущим ноги, вона ми тераз як тепих.

И ДЇДО ПОУЧУЄ

З дїдом правели хижки за птици, учел ю и вальки правиц, алє єй найинтересантнєйше було кед ю учел правиц губаби.

Янова учителька раз цалу класу одведла до єй баби и дїда. Баба им указовала як ше прави судзини зоз глїни и черепки за квеце, а дїдо их учел правиц вальки. Кажде справел у глїни оцисок руки и подписал ше, та им справене остало за памятку. Баба им ише указала и кросна, та шицки пробовали ткац.

Вєдно з маму Яна за школски новорочни вашар направели прикраски за стол зоз ядловцох и старих ґомбульох, златкох, зоз златком офарбених орехох. И цала класа єй помагала попредац их.

СТРИПИ БАРЗ ЛЮБИ ЧИТАЦ

Окрем шицкого цо зме спомли, вона люби читац и стрипи котри єй окреме и интереснтни. Найволї „Астерикса и Обеликса”.

Любов ґу стрипу настала кед була у шпиталю, та же би єй нє було допито, читала стрип „Алана Форда”, „Дилана Доґа”, „Умпах-паха”. Єй кум колекционер стрипох и ма их барз вельо. Док шицко тото приповедала, Яни ше удало направиц и колачи котри препоручує своїм парняком.

***

КОЛАЧ НА МАШИНКИ – „БАКИН КОЛАЧ”

4 вайца, 16 дкґ масци, 20 дкг цукру,

1 ложичка соди бикарбони, 60 дкґ муки. Шицко замишиц, правиц кульки и

печиц на машинки за колачи.

***

СЛАНИ МАФИНИ

4 вайца, 1 погарик олєю,

1 погарик йоґурту, 3 погарики муки, 1 пращок за печенє вєдно вимишац. Мож положиц сира и кулену.

Покласц до мустрох за мафини и печиц на 180 ступнї док нє

нарошню и нє почервеня.

