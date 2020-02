Подобово-литературни конкурс за школярох „Живот у капки води”

ВЕРБАС – Явне комуналне подприємство „Комуналєц” Вербас, у сотруднїцтве зоз Општину Вербас и Народну библиотеку ,,Данило Киш”, розписало наградни подобово-литературни конкурс. Конкурс розписани з нагоди 22. марца, Шветового дня водох, зоз жаданьом порушац дзеци же би роздумовали о води и єй значеню за цалосни живот на планети Жеми.

Зоз подобовима и литературнима роботами на тему ,,Живот у капки води” можу участвовац шицки дзеци предшколского, основношколского и стредньошколского возросту котри жию на териториї општини Вербас.

Фахови жири принєше одлуку о наградзених роботох, а награди найуспишнєйшим учашнїком конкурсу буду уручени 23. марца у Народней библиотеки у Вербаше.

Подобово роботи треба же би були зробени на блоку школских димензийох, допущени шицки технїки рисованя и мальованя.

Писнї лєбо кратки приповедки треба же би були видуркани у двох прикладнїкох, а ґу тим писаним на язику националних меншинох потребне приложиц и преклад на сербски язик.

Подобово роботи, писнї и кратки приповедки школяре треба же би придали своїм учительом, наставнїком, професором, лєбо принєсли директно на писарнїцу ЯКП ,,Комуналєц” Вербас лєбо до канцелариї Сектору маркетинґу. На роботу треба написац мено и презвиско автора, предшколску установу лєбо школу, класу и оддзелєнє, контакт телефон, як и мено воспитача, учителя, наставнїка лєбо професора.

Роботи без шицких глєданих податкох нє можу участвовац. Єден автор може послац лєм єдну подобову лєбо литературну роботу.

Конкурс отворени по 13. марец.

Шицки додатни информациї у вязи зоз конкурсом мож достац у Сектору маркетинґу на число телефонох 021/ 706 575, 064/ 847 58 33, 064/ 805 74 35, 064/ 847 58 37, лєбо на мейл адреси marketing@komunalacvrbas.rs.

