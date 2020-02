Менована фахова комисия за оценьованє медийских проєктох

ШИД – Началнїца Општинскей управи Бояна Мравик меновала фахову комисию за оценьованє проєктох з обласци явного информованя приявених на конкурсу за софинансованє з буджета проєктох з обласци информованя.

До комисиї меновани Жарко Мандич зоз Здруженя „Нова мрежа Сербиї” зоз Обреновцу, Бранислав Лучич нєзависни медийски роботнїк зоз Зомбору и Весна Буниєвац зоз Асоцияциї електронских медийох Войводини зоз Нового Саду.

Општина Шид за софинансованє медийских проєктох зоз општинского буджета опредзелєла 10 милиони динари.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)