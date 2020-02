Огньогасци нєшка орґанизую свой бал

КОЦУР – Нєшка, 15. фебруара, Добродзечне огньогасне дружтво орґанизує Огньогасни бал котри будзе отримани у Пелетовей сали од 19 годзин.

Госцох будзе розвешельовац „Кикирики бенд”, а за шицких нащивительох будзе пририхтана богата вечера и томбола.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)