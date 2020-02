ДЮРДЬОВ – Ловарски бал, котри орґанизує Ловарске дружтво „Дюрдьов” , будзе отримане нєшка у просторийох КУД „Тарас Шевченко”.

На балу будзе грац Тамбурови оркестер „Шварц и приятелє”, за вечеру будзе послужени ґулаш зоз сарнї, мишане месо, колачи и богата томбола.

Бал почнє на 19 годзин.

