Нєдавно сом бул у Словениї. ОК, та цо, велька ствар, думаце себе. Га, вельке тото же сом на каждим крочаю видзел цо значи трицец роки мира и просперитету у одношеню на нашо остатнї трицец роки историйних часох, станя у месце и политики крочай напредок, два назад. Могло би ше тераз справдовац „алє, ми мали войну”, „алє, ми мали Милошевича”‘, лєбо „алє, ми мали санкциї”… Мали зме, правда, шицко спомнуте, алє то нє таке же нас було пецеро, та зме цагали карти, и кому ше удеси же ма найменшу, идзе до предавальнї. Вибрали зме сами. Вибрали зме Милошевича, вибрали зме войни, вибрали зме санкциї, нє спадло нам зоз нєба просто на главу шицко тото саме од себе. Дахто ше борел, дахто ше однїмал, дахто пошол, алє факт, як народ одредзени зоз гранїцами тей держави, ми то сами вибрали.

Е, понеже зме то ришели, гайд най видзиме цо зоз тим далєй? За початок, пременїц вибор, почац од малих стварох. Словения нє лєм плаци и стандард, то и чисти улїчки, шор у транспорту, одсуство галайку и нервози на каждим крочаю. Кельо раз сце видзели же дахто на улїци руцел папер, циґарчок, фляшку… И кельо раз сце, кед сце видзели таке дацо, опомли тоту особу же би то нє робела. Одреаґовали на красни, културни, цинични способ, так же би виновнїк остал без слова, заганьбени и задумани же чи можебуц наисце цошка треба пременїц у своїм справованю? Лєбо, кед видзице же улїчка нє замецена а контейнери полни, чи вец волаце ЯКП, же би поробели свою роботу? ОК, єдна особа нє може пременїц швет, алє кед би шицки зоз улїчки реаґовали можебуц би ше дахто таргнул, и шмеце би ше нє роздувало по цалим шоре. Можебуц и нє, алє боже мой, иду виберанки, та виберайце других, та их прицискайце, можебуц буду иншак реаґовац.

Тото, можебуц, випатра як даяка дробнїца, нє знам цо думаце о тим, алє на концу ше зведзе на Ґандийову „Будз пременка хтору жадаш видзиц у швеце”. Пременьце себе, и глєдайце од других же би ше пременєли. На лєпше, вшелїяк. Завадза вам гласна музика хтору после пол ноци пуща сушед над вами, а нє наявел журку? Вашо ПРАВО же би сце го опомли, лєбо же бисце волали комуналну милицию.

Ствари мож применїц у каждим аспекту живота, од паперикох на улїчки по плацу, лєбо роботу хтору робице. Нє задовольни сце? Меняйце, саме од себе ше нє пременї, а кед думаце же сами нє можеце пременїц цале дружтво, можеце голєм дац приклад, пременїц ствари хтори вас дотикаю, потримовац гевто цо добре и гласно критиковац гевто цо нє. Лєбо прилапце же, ниа, чежко нам и охабце дзецом най вони єдного дня ришую проблеми хтори им охабяце як нашлїдство. Вше єст проблеми, алє, чи вше єст и вигварки? Од вас завиши.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)