Порушана гуманитарна акция за Ивана Виная

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од пиятку, у Руским Керестуре, порушана гуманитарна акция у котрей ше помага Иванови Винайовому чий брат нєдавно смертельно настрадал на фодбалским стадиону, такволаним Ярашу, а хтори остал и без обидвоїх родичох.

Иванови помоц потребна пре чежке финансийне станє а, окрем пенєжу, потребни и будовательни материял, мебель, як и роботна моц же би ше Иванови обезпечело лєпши условия за живот.

Шкатули за добродзечни прилоги поставени у Месней заєднїци, у ЯКП „Руском”, у предавальньох „Тренд Би”, „Лавˮ, „Фрешˮ, як и у кафичу „Мала оаза”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)