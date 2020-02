Отримана Рочна скупштина Конїцкого клубу „Русинˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна Рочна скупштина Конїцкого клубу „Русинˮ отримана всоботу, 15. Фебруара, у Доме пензионерох у Руским Керестуре, на хторей принєшена одлука же би предсидатель Клубу и надалєй остал Желько Папуґа.

На Скупштини, окрем членох КК „Русинˮ, присуствовали и представителє валалских институцийох, як и госци зоз Деспотова, Србобрану, Пачиру, Кули, Липару, Коцура и Крущичу.

Спред Месней заєднїци Руски Керестур на Скупштини присуствовал Михайло Сабадош, потим директор ЯКП „Рускомˮ Иґор Фейди, члени Добродзечно-огньогасного дружтва, як и коло 40 члени Конїцкого клубу „Русинˮ.

Предсидатель Клубу Желько Папуґа представел Финансийни звит и Звит о запровадзених активносцох у прешлим року, як и план активносцох за чечуци рок. Од прешлорочних активносцох и планох за тот рок, Папуґа визначел успишни, алє и финансийно найвидатнєйши Конїцки обегованя хтори отримани 15. юлия, а хтори того року заплановани за перши викенд у юлию.

Попри тим, члени КК „Русинˮ и надалєй буду участвовац на манифестациї „Днї керестурскей паприґиˮ и сотрудзовац зоз Туристичним здруженьом „Руски Керестур”. Прешлого року ше и керчело гиподром, та у планє и того року предлужиц з исту роботу, а тиж и ушориц судийну турню, як и пооправяц авто-старт превозку.

Кед слово о финансийох, за орґанизованє Конїцких обегованьох у прешлим року було потребне коло 300 000 динари, та члени у тим року рахую на средства по конкурсох хтори розписує локална самоуправа, як и на финансийну потримовку од рижних спонзорох зоз валалу.

На виберанковей Скупштини, єдногласно принєшена одлука же би предсидатель Клубу и надалєй остал Желько Папуґа, за секретара вибрана Ясмина Папуґа, заменїк Юлин Будински, касир Яким Чизмар, а у Управним одборе остали Владимир Орос, Любомир Папуґа, Желько Жирош и Миронь Будински.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)