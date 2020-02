Отримана 25. „Сримска винияда“

БЕРКАСОВО – З нагоди Святого Трифуна, защитнїка винїцох и винїцарох, отримана традицийна, того року ювилейна 25 по шоре, „Сримска винияда“ на хторей ше змагали вкупно 56 вина у катеґориї биле, червене и розе вино.

У вкупней конкуренциї при билих винох перше место освоєла пиньвица „Илич-Ниємчевич“ зоз Бикичу, найлєпше червене вино мал Марко Жеравица зоз Шиду, а розе „Мала пиньвица Стаменкович“ зоз Печинцох.

У катеґориї продуковательох лєм зоз Беркасова, найлєпше биле вино мал Милош Коїч, червене Бранко Дошич, а розе Биляна Митрович.

На Святого Трифуна у винїци кума винияди Виїслава Кулачанина було символичне орезованє лози, а обраяд пошвецаня винїци окончел священїк Сербскей православней церкви зоз Беркасова.

Орґанизаторе манифестациї були Месна заєднїца Беркасово, Здруженє винїцарох „Деспотовац“ тиж з Беркасова, як и валалске Здруженє женох „Жридло“ з помоцу Општини Шид и Туристичней орґанизациї Општини Шид, а преглашенє найлєпших продуковательох вина отримане у Ресторанє „Далас“ у Беркасове.

