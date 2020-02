Вешелє потирвало до ранших годзинох

ДЮРДЬОВ – Всоботу, 15. фебруара, отримани Ловарски бал у просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове у орґанизациї Ловарского дружтва „Дюрдьов”.

За добру атмосферу бул задлужени оркестер „Шварц и приятелє” зоз Зренянину, котри грали до ранших годзинох. Госци мали нагоду уживац и у смачней вечери на котрей бул понукнути ґулаш зоз сарнї, мишане месо и колачи.

Госци могли бавиц и томболу, у котрей главни награди сарня, комплет стриберних прикраскох, бициґла, путованє на карневал у Венециї за два особи и викенд на Златибору, тиж за два особи.

На балу було коло 180 госцох зоз велїх местох, алє и зоз сушедней Румуниї.

