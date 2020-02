Рочна скупштина пензионерох у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Члени Месного одбору Здруженя пензионерох у Дюрдьове всоботу, 15. Фебруара, отримали Рочну скупштину на хторей поднєшени звит о роботи у прешлим року, як и плани активносцох за тот рок.

Тогорочну скупштину отворел предсидатель Здруженя Петар Раґаї котри привитал шицких присутних. Звит о роботи пречитала заменїца Смиляна Прокин, а потим пречитани и Финансийни звит зоз 2019. року. Присутни ше мали нагоду упознац и зоз планом активносцох пензионерох у тим року. Єден од планох то уключиц цо векше число нових членох до Здруженя, ожелєнїц и пошориц двор, як и орґанизовац и обезпечиц пензионером одход до наших баньох.

По законченю официйней часци скупштини, госци и домашнї мали нагоду уживац у закуски котру пририхтали члени Здруженя, як и у музики.

На скупштини були присутни и представнїки локалней самоуправи, Месней заєднїци Дюрдьов, члени здруженьох пензионерох зоз Жаблю и Ґосподїнцох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)