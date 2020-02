СРИМСКА МИТРОВИЦА – Вирни у сримскомитровицкей парохиї, уж традицийно, на швето Сритения пошвецаю швички.

Вирни з тей нагоди всоботу принєсли вецей як 60 швички рижних велькосцох и фарбох, котри потим ношели до своїх обисцох же би их хасновали у рижних нагодох, при пошвецану обисцох и других нагодох.

Швичка то обовязка и шветло котре нам, як наглашел парох о. Владислав Варґа, дате на кресценю же бизме шведочели свою виру у каждим чаше свойо живота, з добрима дїлами и християнским животом.

