При концу пошвецанє обисцох у Сримскей Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Концом фебруара, сримскомитровицки парох о. Владислав Варґа закончи пошвецанє обисцох у Митровици и околних местох.

У Митровици пошвецел 290 обисца, у Латярку 56, а пошвецени обисца вирних и у Старей Бинґули, Чалми, Ердевику, Ярку, Врднику, Ириґу, Прхове, Руми, Шашинцох, а на концу буду благословени обисца у Шуляму.

Того року ше першираз приявели и фамелиї у Мартинцох, Лежимире и Радинцох, та шицко вєдно буду пошвецени вецей як 350 фамелиї.

Як паноцец спомнул, то єдина нагода у року кед ше вон стрета зоз вирнима котри розошати по вецей местох.

